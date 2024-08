Crisi Idrica nel Chietino: Verso la Dichiarazione di Stato di Emergenza

La Sasi si sta muovendo verso la richiesta dello stato di emergenza nel Chietino a causa della grave crisi idrica che sta colpendo l'alto e medio vastese. Gianfranco Basterebbe, presidente della Sasi, ha incontrato giornalisti e amministratori locali a Vasto per fare il punto sulla situazione, evidenziando i gravi disagi causati dalla scarsità d’acqua.

Durante l’incontro, durato quasi due ore e tenutosi nell’aula consiliare del Comune, diversi sindaci del territorio hanno espresso preoccupazione per una situazione che sta esasperando i cittadini, molti dei quali sono rimasti senza acqua per giorni. Nonostante gli sforzi degli operai della Sasi, che lavorano quotidianamente per limitare i disagi, la richiesta è quella di interventi urgenti e di una più equa redistribuzione della risorsa idrica.

Basterebbe ha spiegato che la crisi è dovuta alla riduzione del flusso dalla sorgente del Verde, che fornisce 300 litri al secondo in meno rispetto alla media e 500 in meno rispetto al fabbisogno. La Sasi, insieme alla Regione Abruzzo, l'Ersi e la Protezione Civile, ha predisposto una cabina di regia per affrontare la crisi idrica e sta valutando la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza per i territori gestiti dalla società.

Tra le soluzioni proposte c'è il ricorso a servizi di volontariato della Protezione Civile per la consegna di acqua direttamente alle abitazioni e l’acquisto di acqua da produttori privati. Tuttavia, le misure attuate finora, come le turnazioni e la gestione delle portate, non sono più sufficienti a garantire un approvvigionamento continuativo, soprattutto nei Comuni del vastese.

Nei prossimi giorni, la Sasi prevede di attuare nuove restrizioni nelle aree a monte del sistema acquedottistico Verde, nella speranza di migliorare la situazione, anche se le caratteristiche morfologiche del territorio potrebbero complicare ulteriormente gli interventi. Basterebbe ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra gli enti coinvolti per far fronte a questa emergenza, dovuta principalmente alla prolungata siccità.

Alla conferenza erano presenti anche il sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, che ha richiesto l’istituzione di un tavolo permanente regionale per monitorare e gestire la crisi.