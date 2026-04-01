Crisi carburanti, l’Ue cambia rotta: meno auto più smart working subito

Con il rialzo dei prezzi energetici legato alle tensioni internazionali, Bruxelles invita cittadini e governi a ridurre i consumi e rafforzare strategie comuni.

Di fronte all’impennata dei prezzi di gas e petrolio in Europa, la Commissione europea lancia un appello ai cittadini e agli Stati membri per adottare comportamenti orientati al risparmio energetico. A sollevare il tema è stato il commissario all’energia Dan Jørgensen, intervenuto nel confronto tra i 27 Paesi Ue sulla gestione della crisi innescata dalle tensioni in Medio Oriente.

Dall’inizio del conflitto, i costi energetici hanno registrato aumenti significativi: circa +70% per il gas e +50% per il petrolio, con un impatto economico complessivo stimato in oltre 14 miliardi di euro. Una pressione crescente che rischia di riflettersi direttamente sulle famiglie e sul sistema produttivo europeo.

Tra le misure suggerite figurano il ricorso allo smart working, la riduzione degli spostamenti non essenziali e un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici rispetto all’auto privata. L’obiettivo è contenere la domanda di carburante in una fase che, secondo Bruxelles, potrebbe essere caratterizzata da uno shock prolungato.

Il commissario ha inoltre invitato a evitare politiche che possano aumentare i consumi o limitare la circolazione dei prodotti energetici, sottolineando l’importanza di sostenere la produzione interna delle raffinerie europee. Parallelamente, è stata rilanciata la proposta di incrementare l’uso dei biocarburanti, considerati una possibile alternativa ai combustibili fossili.

Un altro nodo riguarda la gestione delle scorte: con i Paesi impegnati ad accumulare riserve in vista dell’inverno, cresce il rischio di una competizione interna. Per questo, la Commissione insiste sulla necessità di un’azione coordinata tra gli Stati membri.

Le indicazioni richiamano in parte le strategie adottate durante la crisi petrolifera degli anni Settanta, con suggerimenti come ridurre la velocità sulle strade, incentivare il car sharing e limitare i viaggi non indispensabili.

Nonostante l’allarme, i governi europei hanno rassicurato sulla tenuta del sistema: le forniture energetiche restano stabili e l’Unione dispone di strumenti adeguati per affrontare la situazione. Allo stesso tempo, è emersa la volontà di rafforzare il ricorso a energie rinnovabili, nucleare e misure di sostegno pubblico.

In un contesto globale incerto, l’Europa punta così a bilanciare sicurezza energetica e sostenibilità, cercando di ridurre la dipendenza dai combustibili tradizionali senza compromettere la stabilità economica.