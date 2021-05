Crisi economica, il ministro Carfagna incontra Sospiri, in arrivo 123 mln

"Il rilancio economico dell'Abruzzo è pronto ai nastri di partenza: ammonta a 123 milioni di euro il primo anticipo dei fondi ministeriali per finanziare piccole e grandi opere da spalmare sul territorio.

Pescara presenterà subito al tavolo del Dicastero i progetti inerenti la riqualificazione delle aree di risulta e il Parco Nord, due interventi strategici che saranno in volano per lo sviluppo del capoluogo adriatico.

Complessivamente l'Abruzzo potrà contare su un plafond di 700 milioni di euro di investimenti attraverso la programmazione 2021-2027 dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, Fondi FSE e FESR". Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri al termine dell'incontro a Roma con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, alla presenza del senatore Nazario Pagano, dell'assessore regionale D'Amario e del sindaco di Pescara Carlo Masci.

"Il dialogo con il Ministero era già stato aperto e imbastito dal Governatore Marsilio e oggi la squadra 'azzurra' ha riannodato le fila della progettualità, fissando step e ipotizzando le prime priorità - ha sottolineato Sospiri - incontrando nel Ministro Carfagna una profonda e assoluta vicinanza nei confronti dell'Abruzzo e della sua ripresa economica post-emergenza sanitaria. Il Ministro Carfagna era già a conoscenza delle criticità che la pandemia ha generato sul nostro sistema economico-produttivo, ma al tempo stesso conosce le misure che il nostro Governo regionale con il Presidente Marsilio ha già intrapreso a sostegno del territorio e soprattutto delle ambizioni di ripresa delle nostre città che stanno mettendo in campo le migliori energie. Le risposte alle nostre istanze sono state immediate: l'Abruzzo disporrà subito di un primo anticipo di risorse pari a 123milioni di euro finalizzate a sostenere interventi sul territorio, dagli impianti sportivi alle opere di riqualificazione di ampio respiro. Nel frattempo il Ministro Carfagna ha annunciato la disponibilità di altri 25-30milioni di euro destinati a finanziare la ripartenza delle imprese abruzzesi, i bandi di assegnazione sono già pronti e ci permetteranno di far scorrere le graduatorie, dimezzando i tempi di attesa".