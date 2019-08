Il ministro Salvini: dopo le due tappe di ieri 'dell'Estate italiana tour', ha annullato anche quelle in programma per oggi in Abruzzo.

Il vicepremier e ministro dell'Interno ha cancellato sia il comizio a Fossacesia Marina alle 10 sia quello si San Salvo Marina alle 17.

Resta invece confermato al momento l'appuntamento di stasera alle 21.30 a Pescara.