Cristian Totti: L'Avventura con l'Avezzano a Rischio Prima di Iniziare?

L'inizio della carriera di Cristian Totti con l'Avezzano potrebbe essere in bilico ancor prima di cominciare. Il figlio dell'ex capitano della Roma, annunciato solo un mese fa dal club marsicano, potrebbe infatti passare al Matera, sempre in Serie D, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

La possibile decisione di Totti Jr. di cambiare squadra sembra essere influenzata dai recenti sviluppi controversi riguardanti l'Avezzano, tra cui l'arresto del presidente. Fonti vicine al giocatore suggeriscono che anche il padre Francesco Totti, sebbene non abbia mai influenzato apertamente le scelte del figlio, avrebbe dato il suo benestare al trasferimento.

Cristian Totti, atteso domani per unirsi al gruppo di mister Pagliarini, potrebbe dunque non presentarsi come previsto. Tuttavia, il club marsicano ha fatto sapere che, se la situazione dovesse confermarsi, non ci sarebbero particolari problemi. In attesa di sviluppi ufficiali, resta da vedere se il giovane talento seguirà il suo percorso con l'Avezzano o se il cambio di squadra diventerà realtà.