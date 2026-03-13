Meteo Italia, venerdì variabile: sole, rovesci e temporali su diverse regioni

Instabilità su parte del Centro-Sud e tempo più stabile altrove. Attesi rovesci nelle zone interne e nubi in aumento al Nord.

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con schiarite diffuse su gran parte del Paese ma anche alcuni episodi di instabilità, soprattutto nelle aree interne delle regioni centro-meridionali.

Alla base di questa situazione c’è la presenza di un vortice depressionario sul Tirreno centrale, attualmente in movimento verso il Tirreno meridionale. Questo sistema sta pilotando un fronte perturbato che agisce prevalentemente in mare aperto e che nelle ultime ore ha generato anche temporali isolati. Nel corso della giornata la perturbazione non interesserà direttamente gran parte delle regioni peninsulari, ma punterà soprattutto verso Sicilia e Sardegna, dove sono attesi rovesci sparsi e locali temporali.

Nonostante ciò, l’aria più instabile presente in quota favorirà nel pomeriggio lo sviluppo di nuvolosità irregolare lungo la dorsale appenninica, con la formazione di brevi rovesci o temporali locali nelle zone interne del Centro e del Sud Italia. Si tratterà comunque di fenomeni generalmente di breve durata, destinati a esaurirsi nel corso della serata.

Sul resto della penisola le condizioni meteo resteranno più stabili e in prevalenza soleggiate, anche se non mancheranno passaggi nuvolosi temporanei. Nel frattempo, verso sera, si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità sulle Alpi occidentali, primo segnale dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica destinata a raggiungere l’Italia durante il fine settimana.

Nel dettaglio, al Nord Italia la giornata sarà in gran parte soleggiata, con qualche nube sparsa tra la Pianura Padana e i settori prealpini. Dalla sera si osserverà però un progressivo aumento della copertura nuvolosa sul Nordovest, con i primi fenomeni sulle zone del Verbano, dove le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso oltre i 1200 metri di quota.

Al Centro, il tempo sarà caratterizzato da alternanza di nubi e schiarite. Nelle prime ore del mattino si potranno registrare banchi di foschia anche densa lungo la costa adriatica, mentre nel pomeriggio la maggiore instabilità interesserà le aree interne e appenniniche. Qui potranno svilupparsi rovesci sparsi sui rilievi di Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo, con possibili sconfinamenti locali fino alla costa laziale. I fenomeni tenderanno comunque ad attenuarsi con il passare delle ore.

Al Sud, la giornata inizierà con nubi sparse alternate a momenti soleggiati, ma già nelle ore mattutine saranno possibili rovesci isolati sulla Sicilia occidentale. Nel pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare lungo le zone appenniniche, con la possibilità di rovesci o brevi temporali, in particolare sul centro-ovest della Sicilia e su alcune aree interne della penisola. Anche in questo caso i fenomeni sono attesi in graduale attenuazione entro la sera.

Situazione più instabile sulla Sardegna, dove la presenza del vortice depressionario favorirà rovesci intermittenti e qualche temporale, inizialmente nelle zone settentrionali e in successiva estensione verso il resto dell’isola nel corso della giornata, con un progressivo miglioramento nelle ore serali.

Per quanto riguarda le temperature, i valori sono previsti in lieve aumento sulle regioni del Centro-Nord, mentre i venti si manterranno generalmente moderati, con rinforzi locali nelle aree interessate dai temporali.