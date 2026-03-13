Meteo Italia, nuova perturbazione in arrivo: weekend con pioggia e neve

Settimana meteorologicamente instabile con una perturbazione che dal Nord scenderà verso il Mediterraneo portando piogge, vento e nevicate sulle Alpi.

Una nuova fase di instabilità atmosferica è destinata a interessare l’Italia nei prossimi giorni, con una perturbazione in arrivo dall’Atlantico pronta a attraversare il Paese dal Nord fino alle isole maggiori nel corso del fine settimana.

La giornata di venerdì 13 marzo sarà caratterizzata da condizioni generalmente più stabili, con ampie schiarite su gran parte del territorio e qualche episodio di variabilità nelle zone interne dell’Appennino. Al Nord il tempo si presenterà inizialmente tranquillo, anche se non mancheranno foschie e nubi basse sulle pianure nelle prime ore della giornata. Nel pomeriggio il cielo tenderà a schiarirsi, mentre in serata si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità sulle Alpi occidentali, dove potranno verificarsi deboli precipitazioni. Le temperature resteranno sostanzialmente stabili, con valori massimi compresi tra 15 e 17 gradi.

Al Centro la giornata inizierà con tempo stabile e soleggiato, ma nel pomeriggio si svilupperà una certa instabilità lungo la dorsale appenninica, con possibili rovesci isolati. Le temperature risulteranno in lieve aumento, con massime comprese tra 14 e 19 gradi.

Situazione simile al Sud, dove il mattino sarà generalmente poco nuvoloso, mentre nelle ore pomeridiane si potranno sviluppare temporali sparsi nelle aree appenniniche e sulla Sicilia settentrionale.

Il peggioramento più marcato arriverà però nella giornata di sabato 14 marzo, quando la perturbazione entrerà nel vivo soprattutto sulle regioni settentrionali. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse più frequenti su Alpi, Liguria e pianure a nord del Po. Sulle zone montuose tornerà anche la neve, con quota inizialmente intorno ai 1000-1300 metri. In Emilia Romagna i fenomeni saranno più sporadici e intervallati da schiarite. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime comprese tra 14 e 17 gradi.

Al Centro Italia il tempo resterà relativamente più stabile, anche se si potranno registrare addensamenti nuvolosi e qualche piovasco sull’alta Toscana, mentre altrove prevarranno schiarite alternate a nuvole. Al Sud il mattino sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con variabilità nel pomeriggio lungo l’Appennino e sulla Sicilia, dove saranno possibili rovesci isolati.

La giornata di domenica 15 marzo vedrà ancora condizioni instabili sul Nordovest, con precipitazioni anche intense e nuove nevicate sulle Alpi. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno però a attenuarsi progressivamente. Le temperature risulteranno in ulteriore diminuzione, con massime comprese tra 11 e 16 gradi.

Al Centro si alterneranno nubi e schiarite, con la possibilità di qualche rovescio mattutino sulla Toscana centro-settentrionale, mentre al Sud il tempo sarà generalmente variabile, con temporali più probabili su Calabria e isole maggiori.

Lo scenario resterà dinamico anche nei giorni successivi. Lunedì 16 marzo sono previste nubi diffuse e piogge deboli su alcune zone del Nord e del Centro, mentre sulle aree appenniniche dell’Abruzzo, in particolare sul Gran Sasso, potranno verificarsi nevicate. Al Sud sono attese precipitazioni sparse tra Campania, Calabria e Ionio.

La tendenza per martedì 17 marzo indica ancora condizioni variabili, con piogge su parte del versante adriatico e del Sud, mentre al Nord torneranno ampie schiarite. Sull’Appennino centrale, in particolare sul Gran Sasso, non si escludono nevicate anche di moderata intensità.

Mercoledì 18 marzo la situazione dovrebbe restare instabile su diverse aree della penisola, con piogge su Lazio, Molise e Basilicata e nevicate in montagna sull’Appennino centrale, mentre al Nord e su alcune zone tirreniche si potranno aprire spazi di cielo sereno o poco nuvoloso.

Nel complesso, la settimana si presenta caratterizzata da frequenti passaggi perturbati, con temperature nella norma stagionale e una dinamica atmosferica tipica della fase di transizione tra inverno e primavera.