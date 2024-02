Cucciolo di Lupo Investito Salvato dopo Ore nel Freddo del Canale

Un giovane lupo investito è stato rinvenuto nel territorio della Valle Subequana, sollevando nuovamente la questione della sicurezza nelle aree protette. Il cucciolo, chiamato Benny, è stato trovato dopo essere rimasto per ore nell'acqua gelida di un canale sul ciglio della strada, risultando ipotermico.

L'incidente, avvenuto nei pressi di Gagliano Aterno, è stato segnalato grazie alla pronta reazione degli attivisti del WWF Abruzzo Montano, Benedetta Cericola e Luca Di Vincenzo, che hanno collaborato con le autorità forestali e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise per il recupero dell'animale.

Benny sarà ora sottoposto ad accertamenti per valutare il suo stato di salute, che si preannuncia preoccupante. Il WWF Abruzzo Montano ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare automobilisti e gestori delle infrastrutture stradali sulla necessità di proteggere la fauna selvatica e garantire la sicurezza lungo le strade.

L'organizzazione ha ribadito l'urgenza di implementare misure di dissuasione visiva, uditiva e olfattiva lungo le strade più trafficate, nonché la costruzione di sottopassi e sovrappassi per consentire agli animali di attraversare in sicurezza. Queste soluzioni, già adottate con successo in altre regioni, possono ridurre significativamente il rischio di incidenti con la fauna selvatica.

Nonostante la tragedia sia stata evitata grazie alla collaborazione tra volontari ed enti, il WWF Abruzzo Montano ha sottolineato l'importanza di questa cooperazione per proteggere l'ambiente e le specie che lo abitano. Ora, l'auspicio è che Benny, attualmente in osservazione presso il Centro Di Recupero Fauna Selvatica a Pescasseroli, possa riprendersi e tornare in salute.