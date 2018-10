D’Alessandro (PD): Emendamento su fondi Abruzzo Rischio di passare da furto a furto con scasso

“ La pezza rischia essere peggio del buco, ma perché continuare a fare cassa con gli abruzzesi. Il rischio è di passare da l furto al furto con scasso. E’ tutto banalmente più facile, basta levare ogni riferimento ai fondi di Abruzzo e Lazio, cioè votare i nostri emendamenti“



Lo afferma il Deputato abruzzese del Pd D’Alessandro Camillo che prosegue :



“ L’emendamento proposto dal Governo elimina il richiamo alla delibera CIPE n. 26/2016 che finanzia il Masterplan della regione Abruzzo, ma mantiene il riferimento all’Abruzzo ed al Lazio nell’ambito però del complessivo Fondo per lo sviluppo e la coesione, demandando al CIPE la conseguente rimodulazione.

Tuttavia, tale fondo finanzia sia il programma regionale che quello nazionale. Vale a dire sia il Masterplan che il Piano Operativo del Ministero delle Infrastrutture su cui lo stesso capo di gabinetto del ministro Toninelli aveva assicurato che dovessero gravare i costi della messa in sicurezza del tracciato autostradale. Il Governo dunque ha deciso di non decidere rimettendo la scelta in capo al CIPE.”



“ Dobbiamo dunque mantenere alta la guardia per evitare che una battaglia vinta in Parlamento si trasformi in una sconfitta per il territorio, nel chiuso delle stanze dei tecnocrati. Chiedo : quali sono le garanzie ? “



“ L’emendamento presentato da noi e che sosterrò nella discussione dei prossimi giorni evita invece l’ipocrisia del rinvio a decisioni future. Si chiarisca oggi e subito che i fondi del Masterplan non si toccano.

Si elimini dunque dalla norma ogni riferimento, diretto o indiretto, ai fondi assegnati alla regione per lo sviluppo del territorio.”