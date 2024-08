D'Amico Accusa: “Emergenza Democratica e Morale in Abruzzo, L'Assestamento di Bilancio è Squalifican

In una conferenza stampa tenuta oggi, il Capogruppo Luciano D'Amico, insieme ai consiglieri regionali del Patto per l'Abruzzo, ha lanciato un allerta sull'attuale situazione in Abruzzo, definendola come un'emergenza democratica e morale. Secondo D'Amico, l'approvazione dell'Assestamento di Bilancio da parte della Giunta Marsilio rappresenta un grave fallimento per l'Ente regionale e per le sue funzioni istituzionali.

"Quanto accaduto ieri è squalificante per la Regione e dimostra l'arroganza della Giunta Marsilio nell'utilizzo delle risorse pubbliche, ignorando le reali esigenze dei cittadini e le criticità divenute emergenze dopo sei anni di governo centrodestra", ha dichiarato D'Amico. I consiglieri di opposizione hanno criticato il metodo di lavoro della Giunta, affermando che l'Abruzzo, sotto la gestione attuale, affronta enormi difficoltà che non sono state affrontate in modo efficace attraverso l'Assestamento di Bilancio.

Le preoccupazioni principali sollevate riguardano la sanità regionale, che rischia di ritornare sotto commissariamento. I dati attuali mostrano un disavanzo di 128 milioni di euro per le Asl nel 2023, mentre a agosto non è stato ancora chiarito lo stato dei conti per il primo semestre del 2024. La Procura della Corte dei Conti ha evidenziato gravi problematiche, come la necessità per i pazienti di portare farmaci da casa e le lunghe liste d'attesa per esami e prestazioni, che costringono molti a cercare cure fuori regione o a rinunciarvi. Inoltre, il personale sanitario è sotto organico e i pronto soccorso degli ospedali principali sono al collasso.

D'Amico e il suo gruppo hanno espresso una ferma opposizione al metodo di gestione attuale, chiedendo risposte concrete e soluzioni reali alle emergenze che affliggono la regione.