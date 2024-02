Daspo Urbano: Divieto di Accesso ai Locali Pubblici per Due Anni

Un 57enne di Pollutri è stato sottoposto a un provvedimento di divieto, noto come Daspo urbano o Daspo Willy, che gli impedisce l'accesso ai locali pubblici nell'intera provincia di Chieti per due anni. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Chieti su richiesta del Comando Stazione carabinieri di Scerni, in seguito a atti di violenza avvenuti il 3 dicembre scorso.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si trovava all'interno di un locale a Scerni dove ha minacciato il proprietario e danneggiato alcuni oggetti d'arredamento. In presenza dei carabinieri, ha anche minacciato di incendiare il locale, poiché riteneva che qualcuno avesse rubato il suo telefono, che invece aveva dimenticato nel suo furgone da lavoro.

La decisione di applicare il Daspo urbano è stata presa considerando l'uomo socialmente pericoloso e mira a prevenire comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Per due anni, l'uomo non potrà accedere ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tra cui ristoranti, bar, caffetterie, e discoteche presenti nella provincia di Chieti. Inoltre, gli è vietato stazionare entro una distanza inferiore a 30 metri da tali locali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la tranquillità pubblica.