De Martinis riconfermato sindaco di Montesilvano: "Brindiamo agli obiettivi da portare a termine"

Ottavio De Martinis è stato riconfermato sindaco di Montesilvano, superando il candidato del centrosinistra D'Addazio e dirigendosi verso un secondo mandato. Nella sede elettorale di via Verrotti, De Martinis ha festeggiato commosso insieme alla sua squadra, alla famiglia e ai sostenitori.

Il sindaco rieletto ha ringraziato coloro che lo hanno sostenuto e rinnovato la fiducia, inclusa la sua famiglia e i dipendenti comunali per il lavoro svolto durante la pandemia. Esprimendo gratitudine per i consensi ottenuti dalla sua lista, "Montesilvano Sceglie", De Martinis ha dichiarato di essere felice di continuare il lavoro avviato e ha espresso fiducia nel ruolo chiave che Montesilvano avrà nella costituzione della Nuova Pescara.

L'obiettivo del sindaco per il prossimo mandato è concentrarsi sul completamento delle opere del Pnrr, realizzare gli obiettivi della Nuova Pescara con Montesilvano come protagonista e potenziare il turismo per rendere la città viva tutto l'anno. De Martinis ha anche commentato la campagna elettorale, sottolineando la mancanza di idee concrete da parte degli avversari.

Per quanto riguarda la formazione della nuova giunta, De Martinis ha assicurato che non ci saranno grandi stravolgimenti, ma solo alcune modifiche. Tra gli obiettivi prioritari figura la risoluzione delle questioni in sospeso, come il progetto Stella Maris, per garantire che Montesilvano realizzi appieno il suo potenziale nei prossimi anni.