Decreto Milleproroghe approvato: novità su multe no vax, rottamazione quater e taser

La Camera ha approvato il decreto Milleproroghe con 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento introduce misure che spaziano dalla sospensione delle sanzioni per i non vaccinati alla riapertura della rottamazione quater per i decaduti, dalla proroga dello scudo erariale all'estensione dell'uso del taser da parte delle Polizie municipali in tutti i comuni, fino all'eliminazione dell'obbligo della maggiore età per diventare bagnini.

Tra le principali novità introdotte nel decreto legge sulle "disposizioni urgenti in materia di termini normativi" figura la riammissione alla rottamazione quater per i contribuenti che erano decaduti dal beneficio fiscale a causa di mancati, insufficienti o tardivi pagamenti delle rate. Questi potranno essere riammessi "limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate", presentando una nuova dichiarazione entro il 30 aprile prossimo. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio o in dieci rate con scadenza fino al 2027.

In ambito fiscale, è previsto un mini-rinvio dei termini per il 2025: l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione Irpef e Irap e delle relative istruzioni sono posticipate al 17 marzo; la data a partire dalla quale possono essere presentate le relative dichiarazioni è rinviata al 30 aprile.

A livello locale, tutte le deliberazioni relative ai regolamenti e alle tariffe dei tributi del 2024, anche se inviate al Ministero dell'Economia oltre i termini stabiliti, sono considerate tempestive e quindi efficaci, evitando conseguenze per i bilanci dei comuni precedentemente inadempienti.

Numerose sono le ulteriori proroghe rispetto al testo originario, portando il decreto a contare 22 articoli. Slitta al gennaio 2026 l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti per i fornitori di gas naturale e biometano. Restano in vigore fino a fine anno le attuali modalità di attestazione dei criteri di sostenibilità per i produttori che entro il 31 maggio 2025 accettino il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione. L'obbligo di adesione per i produttori di biomasse solide destinate alla produzione di energia elettrica è posticipato al 30 giugno 2026.

L'obbligo per i produttori di esporre un'etichetta sui prodotti di consumo confezionati che, a parità di prezzo, siano stati ridotti nella quantità nominale, è stato spostato da aprile a ottobre di quest'anno.

L'agevolazione "Transizione 5.0" potrà essere fruita anche per gli investimenti sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024. Il contributo sotto forma di credito d'imposta previsto per le zone logistiche semplificate (ZLS) è esteso agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, con un tetto massimo di spesa complessivo di 80 milioni di euro attinti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

La costituzione della consulta dei tifosi nei consigli di amministrazione delle società sportive è rinviata di due anni, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027.

Un'altra modifica incrementa di 100 milioni di euro il limite massimo complessivo di finanziamenti a titolo oneroso concedibili dal Ministero dell'Economia alle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici di Ilva, al fine di supportarne le esigenze di continuità produttiva e aziendale, garantendo la funzionalità, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra i vari slittamenti di termini previsti dal decreto, sono incluse proroghe per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, la conferma dei crediti d'imposta per il settore turistico e il sostegno ai profughi ucraini. È prevista anche la sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB, conseguente al venir meno dei requisiti dimensionali (qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro). A tal fine, il confidi interessato deve comunicare alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo che conduca al rispetto del requisito del volume di attività finanziaria.

È abrogata la disciplina che prevedeva una sanzione per chi ha violato l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. I procedimenti non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, i giudizi pendenti estinti e le sanzioni già irrogate annullate. Le somme già versate restano acquisite al bilancio dello Stato.

Una modifica introdotta durante l'esame parlamentare differisce al gennaio 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per consentire alla Fondazione Enea Tech e Biomedical di svolgere le proprie attività. È esteso al 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Dal Senato arriva anche la rimozione delle sanzioni a carico di chi ha rifiutato la vaccinazione anti-COVID-19.

Lo scudo erariale è prorogato fino al 30 aprile 2025, limitando la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di risorse pubbliche ai soli casi di dolo, escludendo quindi la responsabilità per colpa grave.

La rottamazione quater è riaperta per coloro che erano decaduti dal beneficio per mancato o ritardato pagamento di una rata, permettendo la riammissione presentando la dichiarazione entro il 30 aprile 2025.

Le aziende potranno utilizzare per un altro anno la norma che consente di stipulare contratti a termine superiori a 12 mesi con causali meno rigide.

Il termine per le aziende per conformarsi all'obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali è spostato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025.

Per la stagione balneare 2025, è sospeso il requisito della maggiore età per

l’abilitazione come bagnino di salvataggio, consentendo anche ai minorenni di accedere alla professione, purché in possesso dei requisiti tecnici e fisici richiesti.

Infine, un'importante novità riguarda la sicurezza urbana: l'uso del taser da parte delle Polizie municipali viene esteso a tutti i comuni, non più solo a quelli con più di 100.000 abitanti. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza pubblica, fornendo uno strumento in più agli agenti per fronteggiare situazioni critiche.

Il decreto Milleproroghe approvato si conferma, ancora una volta, uno strumento legislativo fondamentale per gestire rinvii e modifiche normative che toccano numerosi ambiti, dalle politiche fiscali e industriali fino alla sicurezza urbana e alla gestione della spesa pubblica.