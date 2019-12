Il governo ha messo la fiducia sul decreto sisma, che è all'esame del Senato e approvato in prima lettura alla Camera. Ad annunciarlo in Aula, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà tra le proteste delle opposizioni.

L'aula è stata sospesa e convocata la conferenza dei capigruppo per decidere le modalità del voto.