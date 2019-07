Demuscazione, il calendario degli interventi nel comune dell'Aquila

Il settore Ambiente ha reso noto il calendario della demuscazione per il mese di luglio. Nel precisare che le date potranno essere modificate in funzione di segnalazioni di priorità da parte della cittadinanza o per motivi tecnici legati alle condizioni atmosferiche, lo stesso settore ricorda alla popolazione di tenere le finestre chiuse durante lo svolgimento delle operazioni che saranno eseguite dalle ore 22 alle 6 del mattino del giorno successivo.

Questo il dettaglio dei giorni e delle zone interessate: 4 luglio: San Gregorio, Onna, Paganica, Tempera, Bazzano 5 luglio: Pescomaggiore, Filetto, Camarda, Fonte Cerreto, Assergi, Aragno, Collebrincioni 8 luglio: Preturo, Sassa, Colle di Sassa, Poggio Santa Maria, Genzano, Palombaia, San Martino, Foce di Sassa, Brecciasecca, Cese di Preturo, Pozza di Preturo, San Marco di Preturo, Santi di Preturo, Casaline di Preturo, Menzano, Colle Preturo. 9 luglio: Monticchio, Civita di Bagno, Vallesindola di Bagno, Bagno Grande, Bagno Piccolo, San Benedetto, Santa Rufina, Colle di Roio, Collefracido 10 luglio: Contrada Pile, Contrada Cavalli, Contrada Cappelli, Stazione Ferroviaria, Villa Gioia, Borgo Rivera, via Venti Settembre, Villa comunale, Castello, via Strinella, Questura, Stadio comunale, Fontana luminosa, Polo unviersitario ex ospedale, San Bernardino, Corso Federico II, corso Vittorio Emanuele, Cimitero. 11 luglio: Arischia, San Vittorino, Cansatessa, Coppito 12 luglio: Santa Barbara, Santanza, San Francesco, Torrione 15 luglio: San Giacomo, Gignano, Torretta, Sant'Elia, Pianola 16 luglio: Pettino, Contrada Vetoio, Contrada Romani, Contrada Pratelle