Dengue: Quarto Caso Confermato a Ortona, Parte la Disinfestazione in Città

Nuovi provvedimenti dopo il quarto caso di Dengue a Ortona in meno di una settimana. L'ultimo caso è stato diagnosticato grazie alle analisi condotte dall'Istituto zooprofilattico, che ha confermato la presenza della malattia attraverso prelievi effettuati nella zona. A seguito di questo, il Comune ha avviato immediatamente le operazioni di disinfestazione nell’area interessata.

La Dengue è una malattia infettiva tropicale causata da un virus e trasmessa principalmente da zanzare. Essa si manifesta con febbre, cefalea, dolori muscolari e articolari, accompagnata da un esantema simile a quello del morbillo. In rari casi, la malattia può evolvere in una forma più grave, nota come febbre emorragica, che può portare a conseguenze fatali, quali emorragie e shock circolatorio. Tuttavia, i casi registrati a Ortona presentano sintomi relativamente leggeri e non sono attualmente considerati critici.

Cosa Fare. Non esiste un trattamento specifico per la Dengue; nella maggior parte dei casi, i pazienti riescono a recuperare in circa due settimane. Le terapie di supporto prevedono riposo assoluto, somministrazione di farmaci per abbassare la febbre e idratazione costante per prevenire la disidratazione. È fondamentale consultare un medico in caso di sintomi, per ricevere le indicazioni appropriate e monitorare l’evoluzione della malattia.

L'amministrazione comunale sta collaborando attivamente con le autorità sanitarie per monitorare la situazione e prevenire ulteriori contagi, attraverso campagne di sensibilizzazione sulla necessità di adottare misure di protezione contro le punture di zanzara, specialmente nelle aree a rischio. Inoltre, si invitano i cittadini a segnalare eventuali focolai di infestazione e a mantenere pulite le aree circostanti per ridurre i rischi di proliferazione degli insetti vettori.