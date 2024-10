Dengue a Fonte Grande: allarme contagio, avviate nuove disinfestazioni urgenti

Nuovi interventi di disinfestazione nel quartiere di Fonte Grande dopo la conferma di un caso di Dengue in un residente.

Dopo la scoperta di un caso di Dengue nel quartiere di Fonte Grande, il Comune di Ortona ha predisposto una nuova serie di disinfestazioni. La decisione arriva dopo che l’ASL Lanciano-Vasto-Chieti ha confermato la positività al virus di un cittadino residente in via della Fonte Santa. A seguito della comunicazione dell’Unità Operativa Complessa del Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica, il commissario straordinario Gianluca Braga ha immediatamente firmato un’ordinanza per disporre l'avvio di un intervento urgente.

Gli interventi di disinfestazione

Il piano prevede la realizzazione di operazioni di disinfestazione adulticida, larvicida e l'eliminazione dei focolai larvali, con l'obiettivo di contenere il diffondersi del virus. Gli interventi sono stati affidati alla ditta Ecolan spa, incaricata di attuare il trattamento nelle giornate del 25, 26 e 27 ottobre, con orari compresi tra le 21 e le 00:30.

Le operazioni si svolgeranno sia in aree pubbliche che private, coinvolgendo spazi come parchi pubblici, scuole, ospedali, cimiteri, giardini e zone private come terrazze e cortili. Il tutto seguendo le direttive stabilite dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025. Questo piano, adottato a livello nazionale, ha come scopo primario la prevenzione e il controllo delle malattie virali trasmesse da insetti, come la Dengue, che rappresentano un grave rischio per la salute pubblica.

Misure precauzionali e responsabilità

Il Comune ha inoltre diffuso una nota ufficiale rivolta ai residenti e alle attività locali. Nella comunicazione si sottolinea l’importanza della collaborazione di amministratori di condominio, operatori commerciali e proprietari di aree private, affinché permettano agli incaricati di accedere alle zone esterne per effettuare i trattamenti. L’obiettivo è la tutela della salute pubblica, poiché la prevenzione della Dengue e di altre malattie trasmissibili da insetti vettori richiede un intervento collettivo e tempestivo. È fondamentale la rimozione dei focolai larvali, spesso presenti in zone come giardini e piazzali, poiché gli insetti vettori, come le zanzare, sono i principali responsabili della diffusione del virus.

Importanza della prevenzione

La Dengue, trasmessa principalmente dalla puntura della zanzara Aedes, è una malattia virale che può provocare sintomi simili a una grave influenza e, in casi estremi, può evolvere in forme potenzialmente letali. La presenza di questo virus in Italia è in gran parte legata a fenomeni di importazione, spesso da parte di viaggiatori di ritorno da Paesi dove la malattia è endemica. Tuttavia, la diffusione della zanzara tigre e di altre specie vettori rende il controllo della situazione di vitale importanza.

Per questa ragione, il Comune di Ortona invita tutti i cittadini a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite e a contribuire attivamente alla prevenzione, riducendo possibili fonti di acqua stagnante, dove le zanzare possono proliferare. Anche una semplice ciotola d’acqua per animali o un vaso di fiori possono diventare focolai di larve, e pertanto vanno gestiti con particolare attenzione.

Il monitoraggio e le disinfestazioni continueranno nei prossimi giorni, e saranno seguiti da ulteriori controlli per verificare l’efficacia degli interventi e l'eventuale necessità di ulteriori azioni correttive.