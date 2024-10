Dengue si diffonde nelle campagne: nuovi casi spaventano i residenti

Altri tre casi di Dengue segnalati nelle contrade di Ortona, con immediata disinfestazione per contenere l'espansione del pericoloso virus.

La diffusione del virus Dengue continua a preoccupare la comunità di Ortona: dopo i casi precedenti registrati nel centro urbano, sono emersi altri tre nuovi contagi nelle aree rurali di Ripari Bardella, Santa Lucia e Villa San Leonardo. Di fronte all'emergenza, il commissario prefettizio ha rapidamente emesso un'ordinanza che estende l'intervento di disinfestazione anche a queste contrade. L'operazione verrà gestita dalla ditta Eco.Lan, secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025, per prevenire la diffusione del virus in altre aree del territorio.

Il Comune di Ortona ha già anticipato che, così come avvenuto nei quartieri del centro, anche in queste zone si procederà con interventi di disinfestazione mirati e intensivi. Verranno utilizzati adulticidi, larvicidi e verrà attuata una ricerca sistematica dei focolai di larve. Le operazioni di trattamento si estenderanno non solo alle aree pubbliche, ma anche a quelle private, incluse cortili, piazzali, giardini e terrazze, per assicurare un controllo capillare della situazione.

La disinfestazione avrà inizio a partire da martedì 15 ottobre e durerà per tre giorni consecutivi, con interventi programmati dalle 21 fino alle 3 del mattino. Durante questo periodo, i residenti delle contrade, così come i gestori di attività commerciali, gli amministratori di condominio e tutti coloro che dispongono di aree esterne, saranno tenuti a permettere l'accesso agli operatori incaricati del trattamento. Il Comune raccomanda inoltre a tutti di seguire le disposizioni necessarie per agevolare l'operato delle squadre impegnate nelle operazioni.

Questa misura si rende necessaria in seguito all'identificazione di focolai infettivi nelle contrade, una situazione che evidenzia come la zanzara portatrice del virus Dengue stia estendendo la sua presenza anche oltre le zone urbanizzate. Il virus, trasmesso dalla puntura di zanzare infette, può provocare sintomi quali febbre alta, dolori muscolari e articolari, ma in alcuni casi può evolvere in forme più gravi, soprattutto se non trattato tempestivamente.

La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità sanitarie locali e dal personale del Dipartimento di prevenzione della ASL. L'obiettivo primario è evitare ulteriori contagi e contenere la diffusione del virus attraverso operazioni mirate di prevenzione e controllo. Nei giorni scorsi, le prime aree interessate dalla disinfestazione sono state quelle del centro urbano e del quartiere Fonte Grande, dove sono stati già riscontrati altri episodi di contagio.

In questo contesto, il Comune di Ortona ribadisce l'importanza di seguire tutte le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie e ambientali. Tra le raccomandazioni principali, si suggerisce ai cittadini di eliminare ogni possibile ristagno d'acqua, luogo ideale per la riproduzione delle zanzare, e di utilizzare repellenti cutanei e indossare abiti che coprano braccia e gambe, soprattutto durante le ore serali e notturne, quando l'attività delle zanzare risulta più intensa.

L'attuazione del piano di disinfestazione è considerata una delle misure più efficaci per contenere l’espansione della Dengue, ma resta fondamentale la collaborazione dei cittadini per garantire il successo delle operazioni. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le azioni intraprese riusciranno a fermare l’avanzata del virus nelle aree coinvolte.