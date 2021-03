Deposito di droga scoperto dai carabinieri, arrestati due coniugi

Nella giornata di ieri, nell’ambito delle attività finalizzate alla lotta al traffico di stupefacenti, i Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pescara hanno tratto in arresto i pescaresi D.S. quarantaduenne e la moglie D.S.E. quarantenne.

Erano alcuni giorni che i militari tenevano d’occhio l’uomo, in particolare i suoi continui spostamenti verso un box auto a lui non direttamente riconducibile sito nel quartiere cittadino di San Donato.

Il blitz è scattato nella mattinata di ieri allorquando l’uomo è stato fermato all’uscita del garage con un vistoso involucro fra le mani che si è immediatamente scoperto contenere cocaina.

La successiva perquisizione del locale poi trasferita all’abitazione di famiglia della zona Colli, dove ad attendere il fermato c’era la moglie, ha consentito di addivenire al sequestro di poco meno di 1 Kilo e 100 grammi di stupefacente.

Nel corso della meticolosa perquisizione in casa è stata individuata una intercapedine con una cassaforte, all’interno della quale sono stati rinvenuti circa € 20.000 in contanti, sottoposti a sequestro perché ritenuti profitto dell’illecita attività.

All’esito delle formalità di rito la donna, incensurata, è stata riaccompagnata a casa in regime di arresti domiciliari mentre l’uomo, titolare di precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato trasferito in carcere.