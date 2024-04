Derby d’Abruzzo al PalaAngeli 

Dopo aver conquistato con due giornate di anticipo la matematica permanenza nel campionato di SERIE B Interregionale 2024/2025, con la stupenda vittoria sabato 6 aprile sul campo del Pescara Basket, il Nuovo Basket Aquilano affronta domani alle 18:00 al PalaAngeli Prosolidar il Roseto 20.20, un altro derby d’Abruzzo ad altissima intensità emotiva.

Se da un lato la gara vinta in riva all’adriatico mette al riparo gli aquilani da ogni rischio, il team di Coach D’Addio è pronto a giocare con la massima determinazione davanti al proprio pubblico per regalare ai tantissimi appassionati del PalaAngeli un’altra soddisfazione, essendo tra l’altro l’ultima occasione casalinga per i tifosi di poter vedere per quest’anno nell’impianto del capoluogo i propri beneamini.

Per i rosetani, invece, si tratterà quasi di un’ultima spiaggia per evitare con certezza uno dei tre posti finali che manderanno due squadre in Serie C (uno già assegnato domenica all’Isernia, sconfitta sul parquet di Civitanova) e una, la terz’ultima, agli spareggi con una formazione della Conference Sud Italia.

A due gare dal termine del Girone Playout Conference Centro Italia (Lazio, Sardegna, Marche, Campania, Umbria, Molise ed Abruzzo) solo il Nuovo Basket Aquilano e la Virtus Civitanova hanno già ottenuto la garanzia di permanenza in questo Campionato che si è rivelato di altissimo livello tecnico ed agonistico, coinvolgendo piazze storiche della pallacanestro italiana: per le altre formazioni saranno altre due settimane di autentica sofferenza: al momento il Nuovo Basket Aquilano guida la classifica, a pari punti con il Civitanova a quota 16, Mondragone, Stamura Ancona, Pescara e Roseto a 12, Grottaferrata a 10 e Isernia che chiude il gruppo a quota 6, già matematicamente retrocessa.

La società invita tutti i propri appassionati che hanno già fatto registrare l’ennesimo sold out al PalaAngeli, ad indossare una maglia bianca e, nell’occasione, sarà disponibile la T-Shirt celebrativa del Campionato 2024/2025 realizzata con un’accattivante grafica dal club.

Le parole del Presidente Roberto Nardecchia: “Siamo arrivati all’ultima gara al PalaAngeli di questo appassionante Campionato, poi mancherà solo la successiva trasferta di Civitanova. Sette mesi passati in un baleno, con tante emozioni nel mezzo e l’orgoglio sia di aver riportato la città dopo tanti anni in cadetteria che poi quello di aver mantenuto a L’Aquila anche per la prossima stagione una Serie così difficile, ma così coinvolgente sotto il profilo dello spettacolo. Sarà una giornata in cui i ragazzi onoreranno lo sport come sempre fatto quest’anno e come nelle nostre tradizioni, cercando di regalare un sorriso ai tantissimi che hanno accompagnato con passione, in casa e in trasferta, questa stagione, e che aspettano con trepidazione il match di domani per poter restare accanto per l’ultima volta quest’anno ad una squadra che ha trasmesso a tutti grande entusiasmo”.