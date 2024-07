Deruba Anziano di Mille Euro con Raggiro al Bancomat: Arrestato dopo Tre Mesi di Indagini

Un 47enne è stato arrestato dalla polizia dopo aver truffato e derubato un anziano di mille euro utilizzando un inganno al bancomat. L’individuo, che si era spacciato per un rappresentante di oggetti preziosi, è stato individuato e catturato grazie a un’accurata indagine durata tre mesi.

Il 3 aprile, l'uomo ha avvicinato la vittima in Viale Bovio a Teramo, convincendola ad acquistare per 100 euro degli articoli che aveva presentato come di valore. Poiché il pensionato non aveva contante, l'imbroglione lo ha fatto salire sulla propria auto e lo ha accompagnato a un bancomat nelle vicinanze.

Una volta giunti allo sportello, il 47enne ha fatto digitare il PIN alla vittima e, con la scusa di facilitare l'operazione, si è posto davanti all'ATM. Ha prelevato 500 euro, occultandoli in tasca e dicendo all’anziano che l'ATM non aveva emesso lo scontrino a causa di un problema tecnico. Successivamente, il truffatore ha restituito solo una parte degli articoli, chiedendo ulteriori 100 euro per completare la transazione.

Accompagnato di nuovo al bancomat, l'anziano è stato costretto a inserire di nuovo il PIN e, ancora una volta, l'uomo ha prelevato ulteriori 500 euro, ripetendo la scusa del malfunzionamento dell'ATM per giustificare l'assenza di ricevuta.

Solo dopo aver constatato che gli oggetti acquistati erano di scarsissimo valore e dopo aver notato l’ammanco di mille euro dal conto corrente, la vittima ha sporto denuncia. Le indagini, condotte dalla polizia, hanno portato all’identificazione e all’arresto del 47enne, che ora dovrà rispondere delle accuse di furto e truffa.