Diete Sbagliate Costano agli Italiani 289 Euro All'Anno: Il Peso Economico del Sovrappeso

Secondo il rapporto "Malattie, cibo e salute" presentato dal Comitato Scientifico della Fondazione Aletheia, ogni italiano affronta un costo aggiuntivo di 289 euro all'anno a causa di diete sbagliate e stili nutrizionali errati. Questo costo è attribuito principalmente alla crescita del sovrappeso e dell'obesità, che ha interessato il 46,4% della popolazione adulta nel 2023, con un aumento del 7,1% negli ultimi vent'anni.

Il rapporto evidenzia anche un aumento significativo delle malattie correlate, come il diabete, che ha visto un incremento del 65% negli ultimi vent'anni, passando dal 6,3% al 6,6% nel 2022. Questi dati riflettono un impatto economico rilevante, rappresentando il 9% della spesa sanitaria nazionale.

Particolarmente dannosi per la salute sono i cibi ultra-processati, la cui riduzione del 20% potrebbe prevenire fino a 688mila malattie croniche entro il 2050, risparmiando così 278 milioni di euro annui in spese sanitarie. Riccardo Fargione, Direttore della Fondazione Aletheia, sottolinea l'importanza di combattere la disinformazione alimentare che porta a consumi dannosi per la salute.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, interviene evidenziando l'importanza della prevenzione per migliorare la salute pubblica in Italia. Schillaci promuove l'incremento degli investimenti nella prevenzione sanitaria, citando l'esempio positivo della dieta mediterranea italiana nel promuovere la salute e prevenire una serie di malattie croniche.

L'Italia, con la sua tradizione alimentare riconosciuta a livello mondiale, si impegna a utilizzare la dieta mediterranea come strumento efficace per ridurre il rischio di patologie cardiovascolari, diabete, obesità e altre malattie croniche degenerative. Questo approccio non solo migliora la qualità della vita, ma rende anche il sistema sanitario più sostenibile, riducendo il numero di malattie che possono essere evitate attraverso scelte alimentari consapevoli e salutari.