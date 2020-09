Dipendenti positivi al civid, slitta riapertura dell'asilo -scuola materna Casetta Fantasia

D’intesa con il servizio di prevenzione della Asl l’apertura della scuola materna e l’asilo nido di Casetta fantasia, è rinviata.

A darne notizia sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’amministratore unico dell’Afm, Alessandra Santangelo. “All’esito dei tamponi effettuati sul personale dipendente di Casetta fantasia sono emersi due casi di positività al coronavirus mentre altre due persone dovranno ripetere il test perché c’è il sospetto del contagio da covid19. – spiegano sindaco e amministratore unico Afm - Per questa ragione, una volta avuta comunicazione dalla Asl, è stato disposta, in via precauzionale, la chiusura della struttura: la ripresa dell’attività sarà concordata con l’Azienda sanitaria e tempestivamente comunicata alle famiglie”.

“Ci teniamo a rassicurare le mamme e i papà che nei giorni scorsi hanno partecipato agli incontri preliminari alla riapertura della scuola, oltre che insegnanti e lavoratori, perché le attività di monitoraggio e di indagine epidemiologica sono state attivate dalla Asl e tutti coloro che hanno avuto rapporti con le persone risultate positive saranno contattati e, qualora venisse riscontrata la necessità, sottoposti a tampone”.

“Così come accaduto per le maestranze impegnate nella ricostruzione è risultata determinante, per evitare la diffusione di focolai e cluster, la decisione di far sottoporre a test per la rilevazione del coronavirus il personale in servizio presso i nidi e le scuole dell’infanzia prima dell’inizio dell’anno scolastico. Un’azione di prevenzione finalizzata a tutelare la salute dei nostri figli, delle loro famiglie e degli operatori” concludono Biondi e Santangelo.