Diritto al medico di base alle persone senza dimora. Santangelo sostiene l’iniziativa

L’assessore al Welfare e Cultura della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, esprime il proprio apprezzamento per la recente approvazione in Senato di una proposta di legge bipartisan che riconosce il diritto al medico di base per le persone senza dimora. “Si tratta di un’iniziativa fondamentale per garantire l’accesso alle cure a coloro che si trovano in situazioni di grave difficoltà economica”, afferma Santangelo.

L’assessore mette in evidenza l'importanza di questa proposta nel contesto del riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone in stato di indigenza. “Il diritto alla salute deve essere garantito anche a chi non ha una residenza”, sottolinea.

Una volta convertita in legge, questa misura rappresenterà un significativo supporto per coloro che, per diverse ragioni, vivono senza una casa. “Con l’approvazione di questa proposta, lo Stato manifesta la propria sensibilità e vicinanza a chi ha bisogno di aiuto. È un passo avanti decisivo nella lotta contro la povertà e nell'impegno per il contrasto all’emarginazione sociale”, conclude l’assessore Santangelo.