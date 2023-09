Disastro nella Vendemmia 2023 in Abruzzo: Perdite Che Superano il 70%

L'Abruzzo sta affrontando una crisi senza precedenti nella vendemmia del 2023, con perdite che superano di gran lunga le stime precedenti del 50% e in alcuni casi addirittura raggiungono il 70%. Questa situazione critica sta avendo un impatto devastante sugli agricoltori locali e getta un'ombra minacciosa sull'industria vinicola della regione.

Una delle principali cause di questa difficile situazione è stata l'andamento meteorologico avverso durante la stagione di crescita delle uve. Le abbondanti piogge di maggio e giugno, unite all'umidità, hanno creato un ambiente favorevole alla diffusione della Peronospora, compromettendo la salute delle piante e la produzione di uva.

Questa crisi rappresenta un duro colpo non solo per gli agricoltori abruzzesi, molti dei quali dipendono dalla produzione vinicola per il loro sostentamento, ma anche per l'intera economia della regione.

Il presidente di Cia Chieti-Pescara, Domenico Bomba, ha dichiarato che non c'è più tempo da perdere e ha definito la situazione "un'emergenza a cui anche la politica deve dare risposte". Bomba ha sottolineato che gli agricoltori abruzzesi si sono adattati e hanno lavorato duramente nonostante le difficoltà, ma ha anche chiesto alle autorità locali e nazionali di adottare misure concrete immediate per sostenere il settore agricolo durante questa crisi. Ha avvertito che, in assenza di risposte adeguate, potrebbero esserci manifestazioni di protesta in futuro.