Disoccupato Arrestato per Spaccio di Cocaina nel Centro Città

Un 38enne disoccupato è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di cocaina. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

I militari del Nucleo Operativo hanno notato il sospetto muoversi in centro a bordo della sua auto e fermarsi accanto a un'altra vettura. Durante il controllo, sono stati trovati oltre 2,5 grammi di cocaina in possesso del conducente dell'altro mezzo. Successivamente, nella casa del 38enne sono stati sequestrati ulteriori 18 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, oltre a strumenti per il confezionamento e la pesatura della droga.