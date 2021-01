Dispersi sul Velino, riprese le ricerche, la squadra di soccorso non perde le speranze

Le migliorate condizioni meteo di oggi hanno permesso la ripresa in forze delle ricerche dei quattro dispersi che dalla scorsa domenica hanno fatto perdere le loro tracce durante un’escursione sul Monte Velino.

Immutato il dispositivo di soccorso composto di settanta uomini appartenenti ai diversi Corpi dello Stato ormai noti.

Questa mattina con l’elicottero Ericsson S 64, velivolo adatto al trasporto di grandi carichi aerei, sarà portato sul luogo della valanga un battipista dal vicino comprensorio sciistico di Ovindoli, con il quale sarà eseguita la delicata fase dello smassamento della neve, dalla Valle d'Aosta inoltre è in arrivo un sonar, ed anche se le speranze di ritrovare Valeria, Gianmarco, Gianmauro e Tonino ancora in vita si fanno sempre più flebili gli uomini dei soccorsi non demordono

La cabina di regia delle operazioni è, come di consueto, il Posto di Comando Avanzato presso l’UCL dei Vigili del Fuoco.