Domenica funesta sulla strade abruzzesi, in due incidenti muoiono due motociclisti

Quella che è passata è stata una tragica domenica nelle stradi abruzzesi, in due distinti incidenti hanno perso la vita due giovani centauri.

Il primo incidente è avvenuto a Carsoli (AQ) dove a perdere la vita è stato Emanuele Fina, un 27enne romano.

Il giovane era uscito in moto con un gruppo di amici romani e nell'affrontare la curva di Pietrasecca, sulla Tiburtina Valeria, ha perso il controllo del mezzo, nello scivolare sull'asfalto il casco si è sfilato e il giovane motociclista è finito con il capo contro il guardrail. L'impatto è stato violentissimo, il ragazzo non ha avuto scampo, è morto sul colpo.

Gli amici si sono subito fermati per prestare soccorso e hanno chiamato subito il 118. Sul posto sono giunti un'ambulanza da Tagliacozzo ma per il giovene non c'era nulla da fare, i carabineri di Carsoli sono arrivati sul posto per chiarire le cause dell'incidente.

Il secondo incidente si è verificato nel chietino ed è costato la vita ad un 24enne Daniele Saraullo, di Bucchianico, l''incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, nel paese del Chietino.

Il ragazzo in sella alla moto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il muretto di recinzione di un’abitazione. Saraullo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Il giovane lavorava come commesso in un negozio del centro commerciale Megalò.