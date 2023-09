Domenica si terrà il Trofeo Matteotti a Pescara: Ecco il Percorso e gli Orari con le Strade Chiuse

Domenica tornerà a Pescara il Trofeo Matteotti, una delle storiche gare del ciclismo italiano che animerà le strade della città e di Montesilvano.

La competizione prevede un percorso di 15 chilometri da ripetere per ben 13 volte, totalizzando così 195 chilometri complessivi. I ciclisti partiranno da Piazza Duca degli Abruzzi e attraverseranno Viale Bovio, Via Leonardo Da Vinci, Via del Santuario, Largo Madonna dei Sette Dolori, Via Tiberi, Strada Colle di Mezzo, Strada Pandolfi, Via di Sotto, Bivio Colle Caprino, Fosso Mazzocco, Bivio Montesilvano Colle, Strada Provinciale per Santa Filomena, Santa Filomena, Via Nazionale Adriatica Nord, fino al traguardo in Piazza Duca degli Abruzzi. La partenza è prevista per le 11:15, mentre l'arrivo è previsto per le 16:00. Durante questo arco di tempo, tutte le strade interessate dal percorso saranno chiuse al traffico e saranno in vigore divieti di sosta, fermata e transito.

L'organizzazione della gara prevede anche un servizio straordinario di nettezza urbana fornito da Ambiente, che coinvolgerà l'intero percorso e le aree interessate dalla manifestazione. Saranno posizionati contenitori aggiuntivi per la raccolta dei rifiuti nelle zone di Piazza Salotto e Piazza Duca degli Abruzzi.