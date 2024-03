Don Daniel Cardenas, il Prete Coinvolto in un Incidente sotto l'Influenza della Cocaina

Nel pieno delle polemiche suscitate dal suo coinvolgimento in un incidente stradale mentre risultava positivo alla cocaina, il prete di Rivisondoli, Don Daniel Cardenas, rompe il silenzio. "Molte volte mi sono sentito solo e poco ascoltato. Non posso accettare che la mia immagine venga infangata per un semplice incidente", dichiara con fermezza il sacerdote.

Don Daniel non entra nei dettagli dell'accaduto ma si concentra sulla sua esperienza di isolamento all'interno delle piccole comunità dove ha svolto il suo ministero. "Attualmente vivo di carità, dedicandomi gratuitamente al mio ministero. Dal mese di dicembre, senza alcun preavviso, il vescovo mi ha tolto l'assistenza economica prevista per il clero", rivela il prete, aggiungendo di essersi sentito abbandonato dalle istituzioni ecclesiastiche.

Il sacerdote fa riferimento alla sua opera nel sociale, evidenziando che l'unica comunità che lo ha sostenuto è stata quella di Rivisondoli, dove attualmente risiede e continua il suo lavoro pastorale.

Il vescovo diocesano, monsignor Michele Fusco, decide di non commentare pubblicamente l'incidente ma annuncia che nei prossimi giorni incontrerà personalmente il prete e il collegio dei consultori per valutare la situazione e prendere eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del parroco.