Donazione multiorgano salva cinque vite, gesto commovente

Un uomo di 51 anni, deceduto per emorragia cerebrale, ha permesso di recuperare cuore, fegato, reni e cornee, donando speranza a cinque pazienti.

Nella notte fra l’8 e il 9 luglio, all’ospedale Mazzini di Teramo si è consumato un episodio toccante di solidarietà. Un 51enne della provincia di Pescara, trasportato in condizioni critiche con l’elisoccorso dopo essere stato colpito da un’improvvisa emorragia cerebrale, è stato ricoverato in Rianimazione. Nonostante gli sforzi dei sanitari, le sue condizioni si sono aggravate fino alla diagnosi di morte cerebrale nella serata dell’8 luglio.

Di fronte al lutto, i familiari hanno compiuto una scelta di grande altruismo, autorizzando il prelievo di più organi. Nella notte si sono attivate tre equipe mediche provenienti da Lazio e Abruzzo, che hanno proceduto con l’espianto di cuore, fegato, reni e cornee. L’intero organo prelievo, reso possibile dal coordinamento della rete trapianti e dal personale dell’Asl di Teramo, si è concluso nelle prime ore del mattino.

Il direttore generale della Asl Teramo, Maurizio Di Giosia, ha espresso gratitudine verso i familiari, definendo il loro gesto «atto d’amore» e sottolineando il “miracolo della vita donata” che permetterà a cinque pazienti in attesa di ricevere nuove speranze.

Oltre alla centralità del gesto umano, l’episodio porta all’attenzione due questioni fondamentali: la prontezza del sistema di emergenza e la resilienza della rete trapianti regionale, strutturata per agire anche in orari notturni. Inoltre, la vicenda richiama l’importanza della donazione consapevole, fondamentale per fronteggiare le carenze pediatriche e adulte nell’ambito dei trapianti.

Secondo i dati ministeriali, l’Abruzzo mostra negli ultimi anni un incremento costante delle donazioni, ma la disponibilità rimane insufficiente rispetto alla domanda. Iniziative di sensibilizzazione a supporto della firma sul registro nazionale e campagne di informazione nelle scuole e nelle parrocchie sono state aumentate per rinnovare la crescita positiva di donatori .