Donna cade da un furgone in movimento: è mistero sulla dinamica dell'incidente

Una donna di 36 anni è caduta da un furgone in corsa sulla Statale 83. Indagini in corso per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.

Un incidente piuttosto misterioso ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, lungo la strada statale 83 Marsicana, nel comune di Alfedena. Una donna di 36 anni, originaria della Puglia, è stata coinvolta in un incidente mentre si trovava a bordo di un furgone aziendale. Secondo le prime ricostruzioni, il portellone del veicolo si è improvvisamente aperto mentre il mezzo era in movimento, facendo precipitare la passeggera sull’asfalto. La donna ha rotolato per alcuni metri, procurandosi traumi vari. Sul posto sono giunti i soccorsi, che hanno provveduto a trasportarla d'urgenza all'ospedale San Salvatore di L'Aquila con l’ausilio di un elicottero del 118. Le sue condizioni sono al momento considerate riservate.

Le forze dell'ordine, in particolare i Carabinieri di Castel di Sangro, sono intervenute per raccogliere testimonianze e verificare le cause dell'incidente, che sembrano ancora controverse. L’uomo che guidava il furgone, appartenente a una ditta che si occupa di distribuzione alimentare, ha dichiarato di non aver notato alcuna anomalia nel veicolo prima dell'incidente. Gli investigatori stanno cercando di determinare se ci siano eventuali negligenze legate alla sicurezza del veicolo, come un malfunzionamento delle porte o una sua apertura involontaria.

Al momento, non si esclude che l’incidente possa essere stato causato da un errore umano, ma le indagini sono ancora in corso. In attesa di ulteriori sviluppi, la vicenda solleva interrogativi sul livello di sicurezza a bordo dei veicoli commerciali e sull'importanza di controlli regolari.