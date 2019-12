Dopo Firenze, i Trainer Gala e Lucci Pronti per la Maratona di New York

La prima maratona non si scorda mai, figurarsi se a far da sfondo alla gara è una città come quella di Firenze.

Così i due tTrainer Coach aquilani Giorgio Lucci e Loredana Gala hanno affrontato la FIRENZE ASICS MARATHON.

42,195 km di corsa, la loro prima maratona vissutacon il sorriso concludendola in 3 ore 35 (Giorgio) e 4 ore 51 (Loredana).

È stata un vera metafora della vita che rappresenta km dopo km le difficoltà da risolvere e le soddisfazioni da celebrare proprio come accade nella vita reale!

È veramente straordinario vivere la maratona e diventa eccezionale se il percorso di preparazione è fatto a regola d’ arte con i giusti metodi ed i giusti protocolli di allenamenti.

Proprio grazie ai loro protocolli di allenamento, che i due Trainer hanno testato su loro stessi, sono riusciti a raggiungere il risultato desiderato, cioè concludere una maratona.

Concludere una maratona non in termini di tempo , ma in termini di successo, il successo di arrivare fino in fondo con il sorriso e senza infortuni!

Prossimo grande obiettivo per loro la Maratona di New York a Novembre 2020 che permetterà loro di certificarsi come Real Result Coach grazie agli studi del master che stanno frequentando, Micap ( Master internazionale in coaching ad alta prestazione)ideato del Dr. Cerè.