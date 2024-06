Dramma a Giulianova: ex portiere Zaccagnini trovato morto in casa, ipotesi gesto volontario

Tragedia a Giulianova, dove è stato trovato senza vita nella sua abitazione Claudio Zaccagnini, 37 anni, ex portiere giallorosso e figura molto conosciuta in città. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina e non si esclude l'ipotesi del gesto volontario.

Zaccagnini era stato coinvolto negli incidenti pre-derby con il Teramo lo scorso febbraio, venendo arrestato e sottoposto all'obbligo di dimora. Una situazione difficile con la quale conviveva da mesi.

Oltre al calcio, Zaccagnini era conosciuto per la sua generosità e il suo altruismo. Nell'agosto del 2018, era stato premiato dal sindaco per aver salvato la vita a un ragazzino folgorato.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Giulianova, che si stringe al dolore della famiglia in questo momento drammatico.

Cordoglio dell'amministrazione comunale e della tifoseria

Il sindaco Jwan Costantini e l'amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio per la prematura scomparsa di Zaccagnini, ricordandolo come "un giovane dal cuore d'oro che mancherà tantissimo a tutti".

Anche la tifoseria giallorossa ha voluto omaggiare Zaccagnini con messaggi di cordoglio e commozione sui social network.

Le indagini

Sulle cause del decesso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma non si escludono altre piste. La magistratura ha disposto l'autopsia per fare luce sulla vicenda.

Una scomparsa che lascia un vuoto profondo

La scomparsa di Claudio Zaccagnini lascia un vuoto profondo nella comunità di Giulianova. Era un ragazzo amato e benvoluto da tutti, che ha lasciato un segno indelebile con la sua passione per il calcio, la sua generosità e il suo altruismo. Il ricordo di Claudio vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.