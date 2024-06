Una giornata di festa rischiava di trasformarsi in tragedia a Santa Maria Imbaro, quando una bambina di 5 anni è stata trovata in pericolo di annegamento durante una festa di compleanno in piscina. Fortunatamente, grazie alla tempestiva reazione dei genitori, che hanno immediatamente intervenuto in attesa dei soccorsi del 118, la bambina è ora ricoverata in ospedale a Pescara e le sue condizioni stanno migliorando. Un dramma evitato per il sollievo di tutti.