Dramma familiare a Notaresco: 65enne tenta il suicidio dopo il lutto della moglie

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Notaresco nel pomeriggio di ieri, quando un uomo di 65 anni, gravemente ferito, è stato trovato nel giardino della sua abitazione dalla figlia. Il pensionato, con una ferita profonda alla testa, sembrava aver tentato il gesto estremo, sparandosi con una pistola. La giovane ha immediatamente allertato i soccorsi, che sono arrivati sul posto con il 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo, dove le sue condizioni sono state giudicate critiche.

I carabinieri di Notaresco, supportati dal nucleo operativo di Giulianova, sono intervenuti per cercare di ricostruire quanto accaduto. Dopo i primi accertamenti, si è appreso che l'uomo stava probabilmente attraversando un periodo di profonda depressione dopo la recente morte della moglie. La sofferenza per il lutto, unita a un evidente stato di disagio emotivo, sarebbe la causa scatenante del suo gesto.

Sul luogo dell'incidente sono stati trovati anche l'arma utilizzata per il suicidio e i suoi abiti, che sono stati sequestrati per i necessari approfondimenti investigativi. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagine, ma i carabinieri non escludono che l'uomo fosse preda di un forte dolore psicologico legato alla perdita della sua compagna di vita.

La vicenda ha scosso la cittadinanza e in particolare la figlia, che, oltre al trauma emotivo, si è trovata a fronteggiare una situazione estremamente drammatica. L'uomo, ora ricoverato, lotta per la sua vita mentre le forze dell'ordine cercano di fare luce sulle circostanze che hanno portato al tragico evento.