Drammatica Escursione: Sopravvissuto Racconta ai Soccorritori il Momento della Valanga

In una giornata che avrebbe dovuto essere di svago e relax, cinque escursionisti, tutti provenienti dall'Aquila, hanno vissuto un'esperienza drammatica durante la loro gita domenicale a Monte Maioli. Uno dei sopravvissuti ha condiviso il suo racconto con i soccorritori, manifestando la paura vissuta durante l'incidente.

"Sto bene ma sono spaventato. Non potevamo fare nulla", ha dichiarato il sopravvissuto, testimonianza della tragedia che ha colpito il gruppo di quattro aquilani. Nel tardo pomeriggio, il Soccorso Alpino è intervenuto per recuperare gli escursionisti, tutti illesi ma inevitabilmente scossi dall'accaduto.

Gli operatori del servizio 118 stanno attualmente fornendo assistenza sul luogo, valutando la necessità di un accesso in ospedale solo a titolo precauzionale per i sopravvissuti. L'escursione, che avrebbe dovuto essere una piacevole giornata all'aria aperta, si è trasformata in un evento traumatico che lascerà sicuramente un segno nei ricordi dei partecipanti.