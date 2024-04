Drammatico Episodio a Liscia: Arrestato 17enne per Tentato Omicidio della Madre con Forbici

Un grave episodio ha scosso la tranquillità del piccolo paese di Liscia, nel Vastese, dove un giovane di diciassette anni è stato arrestato per aver tentato di uccidere la propria madre con delle forbici.

L'aggressione è avvenuta ieri mattina all'interno della loro abitazione, e la vittima, una donna di 59 anni, è stata colpita più volte con l'arma bianca in diverse parti del corpo. Attualmente, la madre si trova in gravi condizioni all'ospedale di Vasto, dove è stata sottoposta a un intervento d'urgenza che le ha salvato la vita, ma la prognosi rimane riservata.

Il giovane, che soffre di problemi psichici, è stato arrestato su disposizione della Procura dei minori ed è attualmente detenuto presso il centro di prima accoglienza dell'Aquila.

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo avrebbe colpito ripetutamente la madre, che è riuscita a fuggire in strada e a raggiungere la farmacia del paese per chiedere aiuto. È stato il farmacista a dare l'allarme alle autorità. Attualmente, le indagini sono in corso per comprendere i motivi dietro questa violenta aggressione.