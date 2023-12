Drammatico Incidente: Autista Rincorre Camion dei Rifiuti Fuori Controllo e Cade Gravemente Ferito

Una scena drammatica si è consumata oggi intorno alle 16:30 presso la sede di Formula Ambiente, l'azienda responsabile del servizio di nettezza urbana per il Comune di Chieti. Un camion dei rifiuti è diventato incontrollabile, senza nessun autista a bordo, e l'uomo incaricato di guidarlo ha tentato disperatamente di rincorrerlo per riprendere il controllo, finendo però per cadere da un'altezza di circa due metri. La vicenda ha lasciato l'autista in condizioni gravi, attualmente ricoverato nella Rianimazione del Santissima Annunziata.

La vittima dell'incidente è il conducente del camion, appartenente a un'azienda esterna incaricata del trasporto dei rifiuti organici. La dinamica precisa dell'incidente è ancora oggetto di indagine, ma sembra che il veicolo pesante abbia preso improvvisamente velocità senza il conducente a bordo, subito dopo il termine delle operazioni di carico dei rifiuti organici. Al momento della scoperta, l'uomo ha tentato di rincorrere il camion, ma il suo sforzo è stato vano, culminando in una caduta con un volo di due metri.

Il sindaco Diego Ferrara è stato tempestivamente informato dell'accaduto e si è recato al Santissima Annunziata per verificare personalmente le condizioni del conducente coinvolto. Le notizie riguardanti il ferito riferiscono di un trauma alla testa e toraco-addominale, indicando condizioni cliniche gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e una gru appositamente chiamata per sollevare la cabina del mezzo pesante e procedere alle indagini sulle cause del tragico episodio.