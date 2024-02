Drammatico Incidente sul Corno Grande: Due Alpinisti Pescaraesi Feriti

"Scivolata fatale lungo il canale Bissolati - Un uomo e una donna trasportati d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila"

Una coppia di alpinisti originari di Pescara è stata coinvolta in un grave incidente lungo il canale Bissolati del Corno Grande, con conseguenze disastrose per entrambi. L'intervento dell'elisoccorso è stato fondamentale per recuperare i due malcapitati e portarli in salvo.

Secondo la ricostruzione preliminare dell'incidente, la donna avrebbe perso l'equilibrio, scivolando lungo il canale, e involontariamente trascinando con sé il compagno di cordata. L'impatto con il terreno ha causato traumi significativi ad entrambi, richiedendo immediatamente l'intervento dell'elicottero di soccorso dell'Aquila, supportato dal personale del soccorso alpino e speleologico.

Gli alpinisti feriti sono stati tempestivamente trasportati all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per gli esami medici necessari e le cure adeguate. L'incidente si è verificato lungo il Corno Grande, una delle mete più ambite dagli appassionati di montagna, soprattutto durante il fine settimana.

Questo tragico episodio si aggiunge ad altri due incidenti registrati solo ieri sul Gran Sasso, mettendo in evidenza la necessità di attenzione e precauzione durante le escursioni in montagna, anche in luoghi molto frequentati dagli amanti dell'alpinismo.