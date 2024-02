Droga a Martinsicuro: Arrestata Donna che Trasformava l'Appartamento in una Centrale dello Spaccio

Una donna residente a Martinsicuro è stata arrestata dopo aver trasformato il suo appartamento in una centrale per lo spaccio di cocaina ed eroina. I carabinieri hanno anche arrestato un altro spacciatore, trovato in possesso di oltre mezzo chilo di hashish, nascosto nel giardino della sua abitazione.

Il sospetto che qualcosa di illecito stesse accadendo nell'appartamento della donna è emerso dall'andirivieni sospetto di giovani tossicodipendenti nei dintorni. I carabinieri di Martinsicuro, avviando indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Teramo, hanno scoperto l'attività illecita e proceduto all'arresto della spacciatrice.

La donna è stata condotta e reclusa nella Casa Circondariale di Castrogno a Teramo. Durante la perquisizione nella sua abitazione, sono state trovate dosi di cocaina ed eroina, insieme a materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Il materiale sequestrato apparteneva al figlio della donna, che viveva con lei.

Nel corso dell'operazione a Martinsicuro, i carabinieri hanno arrestato e incarcerato anche l'altro spacciatore, sequestrando mezzo chilogrammo di hashish.