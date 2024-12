Droga, coltello e bilancino: fermati due giovani con 100 grammi di cannabis

Due giovani arrestati con un etto di cannabis, un coltello e materiale per lo spaccio: operazione dei carabinieri a Pratola Peligna.

Un'operazione dei carabinieri di Pratola Peligna ha portato all'arresto di due giovani, accusati di essere in possesso di una discreta quantità di cannabis destinata alla rivendita. Michele Simeone, 31 anni di Corfinio, e Biagio Esposito, 19 anni di Sulmona, sono stati fermati nella notte al casello autostradale di Pratola Peligna. La perquisizione della loro vettura ha rivelato un carico di 118 grammi di cannabis, un bilancino di precisione, un coltello con una lama di 15 centimetri, oltre a materiale per il confezionamento della droga, tra cui un involucro di cellophane e 0,15 grammi di hashish.

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani provenivano probabilmente da Roma, dove avevano acquistato la droga. I carabinieri, impegnati in un'attività di controllo del territorio, hanno intercettato e fermato i sospetti, che non sono riusciti a giustificare il possesso della sostanza stupefacente. Il materiale rinvenuto, tra cui il bilancino di precisione e il coltello, fa ipotizzare un coinvolgimento attivo nell'attività di spaccio.

I due arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, su disposizione del sostituto procuratore Edoardo Mariotti, e dovranno comparire davanti al giudice per la convalida dell'arresto. L'operazione, che si inserisce in una serie di interventi di contrasto al traffico di droga, ha visto negli ultimi dodici mesi ben 22 persone arrestate e il sequestro di oltre tre chili di droga. Il lavoro dei carabinieri prosegue senza sosta per arginare il fenomeno dello spaccio nella zona.