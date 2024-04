Droga e coltello a serramanico: arrestato 48enne in Via Tiburtina a Pescara

Un uomo di 48 anni con precedenti penali è stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato in Via Tiburtina a Pescara. L'uomo è stato sorpreso in possesso di 50 grammi di cocaina e di un coltello a serramanico.

L'arresto è avvenuto intorno alle 7:30 di questa mattina durante un servizio di perlustrazione del Reparto Prevenzione Crimine. Gli agenti hanno notato l'uomo che, alla loro vista, ha cercato di nascondere qualcosa nel vano sottosella del suo scooter.

Bloccato immediatamente, l'uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente 50 grammi di cocaina. Nella sua tasca, inoltre, sono stati rinvenuti 160 euro in banconote di vario taglio.

La perquisizione è stata estesa anche al domicilio del 48enne, dove gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico della lunghezza di oltre 23 centimetri.

L'uomo è stato arrestato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

L'operazione di questa mattina si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto allo spaccio di droga portata avanti dalla Polizia di Stato di Pescara, volta a tutelare la sicurezza e la legalità sul territorio.