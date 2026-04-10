Droga e munizioni da guerra in casa: arresto choc

Sospetti confermati durante controlli mirati dei Carabinieri: scoperti stupefacenti, strumenti per lo spaccio e cartucce militari, scatta arresto domiciliare per giovane incensurato.

Nel primo pomeriggio di ieri, nel cuore di Montesilvano, i Carabinieri hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di un giovane incensurato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e possesso illegale di munizionamento da guerra.

L’intervento è scaturito da una serie di sospetti investigativi maturati dai militari, che avevano ipotizzato l’avvio di una possibile attività di spaccio. A seguito di tali elementi, è stata disposta una perquisizione inizialmente sull’autovettura del giovane e successivamente estesa alla sua abitazione.

Gli accertamenti hanno consentito di rinvenire oltre 40 grammi tra hashish e marijuana, accompagnati da un bilancino di precisione, strumento ritenuto indicativo di un’attività organizzata di distribuzione. Durante la stessa operazione, i militari hanno inoltre individuato una decina di cartucce di vario calibro, classificate come munizionamento da guerra e riconducibili a dotazioni delle Forze Armate.

Tutto il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro. Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e trasferito presso la propria abitazione, dove si trova ora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio, con particolare attenzione al contrasto del traffico di stupefacenti e della detenzione illegale di armi e munizioni, fenomeni ritenuti prioritari dalle forze dell’ordine per la sicurezza urbana.