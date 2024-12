Droga e sospetti: maxi sequestro in Abruzzo, trovato oltre mezzo chilo di stupefacenti

Indagini approfondite dei carabinieri a Loreto Aprutino portano al sequestro di droga e all'arresto di un 35enne per spaccio.

Un'operazione mirata delle forze dell'ordine a Loreto Aprutino ha svelato un presunto caso di spaccio di droga, culminato con l'arresto di un uomo di 35 anni, originario della Calabria ma residente nella cittadina abruzzese. Nell'abitazione dell'indagato sono stati rinvenuti quasi due chilogrammi di marijuana e circa 400 grammi di hascisc, nascosti in contenitori di vetro e buste di plastica. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati analoghi, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

L’indagine è partita dopo che i carabinieri del nucleo operativo di Montesilvano e della stazione di Collecorvino hanno notato un sospetto via vai di persone nei pressi dell'abitazione dell'indagato. Secondo quanto riferito, queste si muovevano con circospezione, entrando e uscendo rapidamente dalla casa. Insospettiti, i militari hanno deciso di intervenire con una perquisizione. Durante l'operazione, il 35enne si sarebbe mostrato nervoso, pur non avendo nulla addosso. Tuttavia, la successiva ispezione dell'immobile ha portato alla luce lo stupefacente e ulteriori elementi di prova.

La droga sequestrata, considerata destinata allo spaccio locale, è stata inviata al laboratorio per analisi dettagliate, mentre le autorità stanno approfondendo eventuali collegamenti con reti di distribuzione più ampie. Il blitz si inserisce in una serie di interventi delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio in Abruzzo, che ha visto episodi simili nella zona, come il recente arresto di un 51enne con dosi di cocaina e ingenti somme di denaro contante​.

Le indagini proseguono per identificare altri eventuali soggetti coinvolti. Intanto, l’arresto sottolinea l’impegno dei carabinieri nel monitorare e reprimere le attività legate al traffico di droga, con l’obiettivo di ridurre l’impatto di queste operazioni illecite sul territorio.