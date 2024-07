Droga nascosta alla fermata dei bus: arrestati due albanesi a Gignano

Due albanesi di 25 e 28 anni sono stati arrestati a Gignano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri hanno sequestrato 26 dosi di cocaina nascoste vicino a una pensilina degli autobus, oltre a materiale per il confezionamento trovato nella loro abitazione.

L'operazione è avvenuta ieri pomeriggio quando una pattuglia del nucleo operativo della compagnia ha scoperto la droga e un bilancino di precisione tra le sterpaglie, a pochi passi dalla fermata dei pullman. Dopo aver ispezionato l'area, i militari hanno deciso di attendere prima di sequestrare la sostanza e si sono appostati nelle vicinanze.

Poco dopo, due sospettati sono arrivati in auto. Una volta scesi dal veicolo, i due hanno recuperato il materiale nascosto, ma sono stati immediatamente bloccati dai carabinieri. Gli arrestati, con precedenti di polizia, sono stati colti in flagrante mentre raccoglievano la droga e il bilancino elettronico.

Durante la perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto un'ulteriore dose di cocaina e 5.500 euro in contanti, presumibilmente provento di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato a sostegno dell'accusa di detenzione di 15 grammi di cocaina ai fini di spaccio.

L'operazione è stata riportata al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica dell’Aquila, che ha disposto il trasferimento in carcere degli arrestati in attesa dell'udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari dello stesso tribunale. Sono in corso ulteriori indagini per determinare le modalità di cessione della droga e identificare eventuali acquirenti.