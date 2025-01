Drogato senza soldi dà fuoco a magazzino dei genitori: arrestato 39enne

Tentato incendio a Pianella: il figlio distrugge il magazzino per ottenere denaro, ma l'intervento tempestivo dei carabinieri evita la tragedia.

Un drammatico episodio di violenza familiare si è consumato a Pianella, dove un uomo di 39 anni, afflitto da gravi problemi di tossicodipendenza, è stato arrestato dopo aver tentato di incendiare il magazzino dei genitori. La causa scatenante? Il rifiuto della coppia di dargli denaro per acquistare droga.

L'uomo, già noto per comportamenti aggressivi, ha minacciato i genitori prima di passare all'azione, appiccando il fuoco a materiali altamente infiammabili destinati alla vendita nel loro negozio. Fortunatamente, la madre ha notato l'accaduto e ha prontamente allertato i carabinieri di Pianella, che sono intervenuti con determinazione. Nonostante le difficoltà, i militari, affiancati dal padre del 39enne, sono riusciti a domare le fiamme usando mezzi di fortuna, evitando che l'incendio si propagasse a tutto il magazzino. Il rogo aveva già coinvolto due bancali di sacchi di pellet, minacciando l'intera struttura.

Le violenze perpetrate dall’uomo non erano un caso isolato. In passato aveva già sottratto e venduto gioielli di famiglia, prodotti agricoli come olio evo, e merci del negozio materno per finanziare la propria dipendenza. Nonostante una condanna per tali atti, il 39enne ha continuato a esercitare pressioni e maltrattamenti verso i genitori, portandoli a vivere in un costante stato d’ansia. Numerosi interventi dei carabinieri non erano bastati a placare il suo comportamento.

Questa nuova escalation di violenza ha rappresentato il punto di rottura, portando all'arresto con l'accusa di maltrattamenti familiari e tentato incendio doloso. Le autorità ribadiscono l’importanza di denunciare situazioni di abuso domestico per evitare ulteriori tragedie.