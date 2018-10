Due giorni di bel tempo e caldo anomalo su tutta la Penisola

L'estesa area anticiclonica che sta interessando l'Atlantico e l'Europa centro-occidentale, con i suoi massimi tra Inghilterra e Francia, riprenderà pieno possesso anche dell'Italia e del Mediterraneo tra mercoledì e giovedì, deviando verso l'Europa orientale una saccatura ricolma di aria fredda, con annessa perturbazione che raggiungerà la Penisola balcanica.

Sull'Italia avremo dunque due giorni di condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, soleggiate, ma soprattutto molto miti specie sulle regioni del Centro-Nord.

TRA MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ SOLE PREVALENTE E CLIMA MOLTO MITE - Mercoledì dunque tempo in miglioramento anche al Sud dopo il maltempo dei giorni scorsi. I cieli potranno risultare comunque a tratti parzialmente nuvolosi per il transito di nuvolosità medio-alta, mentre sulle Alpi di confine si registrerà una maggiore variabilità con anche qualche precipitazione non esclusa sul comparto alto-atesino.

Temperature in deciso rialzo, in particolare mercoledì al Nordovest dove -complici i venti di foehn - si potranno registrare valori diurni quasi estivi, con notevole escursione termica rispetto ai valori termici minimi delle prime ore del mattino! Sempre mercoledì attesi ancora venti sostenuti da Nord su gran parte dei nostri mari ma anche sulle regioni settentrionali.

ATTENZIONE ALLE ALPI: VENTI ANCHE MOLTO FORTI SONO ATTESI IN TUTTI I SETTORI, SPECIE CONFINALI, CON RAFFICHE DI OLTRE 100KM/H sopra i 2000m.

VENERDÌ PRIMI SEGNALI DI UN NUOVO PEGGIORAMENTO

Venerdì una vasta saccatura di estrazione artica, proveniente dalla Scandinavia, inizierà a traslare in direzione dell'Europa centrale scardinando l'anticiclone e richiamando umide correnti di Libeccio sull'Italia e sul Mediterraneo. In questa fase ci attendiamo nubi in aumento al Nord e sul versante tirrenico, con anche qualche locale pioggia a ridosso delle Alpi e dell'Appennino settentrionale.

Sarà il preludio ad un probabile deciso peggioramento per il weekend con il ritorno delle vere piogge autunnali soprattutto al Nord e regioni tirreniche.