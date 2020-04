Due giovani abruzzesi nominati Alfieri della Repubblica dal presidente Mattarella

Due giovani abruzzesi, Sono stati nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella "Alfieri della Repubblica", i due giovani sono:

Francesca Nardangeli, 18 anni, residente a Castelli (TE) - Per il generoso impegno in favore della sua comunità, per il contributo alla resilienza dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017 e alla costruzione di reti di solidarietà in favore delle persone più fragili.

Mirco Frattura, 15 anni, residente a L'Aquila - Per la passione educativa e la capacità di mettersi in gioco, organizzando sport e laboratori per i più piccoli e divenendo un modello positivo per i coetanei.