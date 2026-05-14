Due locali chiusi dal questore: liti e sicurezza sotto osservazione ora

Sospese le autorizzazioni per un bar con sala slot e un fast food etnico dopo ripetuti interventi delle forze dell’ordine negli ultimi mesi a Montesilvano.

Il questore di Pescara, Carlo Solimene, ha disposto la sospensione temporanea delle autorizzazioni per due attività commerciali di Montesilvano, dopo una serie di controlli e interventi legati a episodi ritenuti problematici per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.

I provvedimenti riguardano un bar con sala slot, che dovrà restare chiuso per dieci giorni, e un fast food etnico, per il quale è stata stabilita una chiusura di sette giorni. La decisione è stata assunta in applicazione dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, norma che consente la sospensione della licenza quando un esercizio pubblico risulta associato a situazioni potenzialmente pericolose per la collettività.

Le chiusure sono state eseguite nella tarda mattinata da Polizia di Stato e Carabinieri, al termine di un’istruttoria curata dalla squadra amministrativa della Divisione Pas della Questura. Alla base dei provvedimenti ci sono anche le segnalazioni e l’attività informativa della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, che negli ultimi mesi aveva effettuato diversi controlli nei due locali.

Durante il monitoraggio, le pattuglie sarebbero intervenute più volte per liti tra clienti, episodi di turbativa dell’ordine pubblico e situazioni considerate non compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza cittadina. Un elemento valutato con particolare attenzione è anche la collocazione dei due esercizi, situati in zone centrali e trafficate della città.

La Questura ha precisato che i provvedimenti hanno una finalità esclusivamente preventiva: l’obiettivo è interrompere contesti che potrebbero generare ulteriori rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, senza assumere una funzione punitiva anticipata.

Le attività di controllo sul territorio proseguiranno, con l’intento di garantire vivibilità, sicurezza per i cittadini e tutela degli operatori economici che svolgono la propria attività nel rispetto delle regole.